Ladri in concessionaria ripresi dalle telecamere: messi in fuga dall'allarme

Mancavano pochi minuti alle 20.15 di giovedì 11 febbraio quando due uomini a volto coperto, con uno zaino in spalla e un ferro in mano, hanno provato a derubare la concessionaria “Fratelli Barisan” in via Quartier del Piave a Pieve di Soligo.

Un tentato furto ripreso dalle telecamere di sorveglianza della concessionaria (che ci ha cortesemente inviato foto e video). Nelle immagini si vedono con chiarezza i due uomini arrivare scavalcando la recinzione. Dopo alcuni minuti trascorsi ad osservare con attenzione le auto in sosta, i due individui sono stati costretti alla fuga grazie all'allarme scattato 4 minuti dopo la loro irruzione. Il filmato che vi proponiamo mostra proprio la fuga dei due malviventi non appena la sirena entra in funzione. Ad attenderli, fuori dalla concessionaria, c'era un'auto guidata da un complice che gli ha permesso di dileguarsi facendo perdere ogni traccia. La vigilanza privata è stata la prima ad avvisare i titolari del tentato furto. I carabinieri di Pieve di Soligo, informati del fatto, hanno visionato i filmati delle telecamere senza però riuscire a identificare i due uomini con il volto coperto.