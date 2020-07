Rubano dieci polli dal cortile di una casa: denunciati

I carabinieri di Onè di Fonte hanno denunciato per furto aggravato in abitazione, tre pregiudicati di 39, 30 e 19 anni, tutti residenti in provincia di Padova. I ladri, nelle ultime settimane di giugno, avrebbero messo a segno una serie di furti di polli in due distinte occasioni all'interno del cortile di una casa dove vive un'operaia di Fonte. La donna ha denunciato ai carabinieri il furto di ben 10 polli. Identica la tecnica usata dai ladri nei due colpi messi a segno in piena notte. Sono bastate poche settimane agli uomini dell'Arma per risalire all'identità dei responsabili. Gli animali rubati non sono più stati recuperati.

