Esce in giardino con le cagnoline, i ladri le svaligiano casa

Sono bastati dieci minuti di distrazione in giardino perché i ladri facessero irruzione e le svaligiassero casa. Nuovo furto in casa martedì sera, 20 ottobre, nella frazione di Biancade.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A segnalare l'accaduto sui social è stata la figlia dell'anziana derubata martedì sera, poco prima delle 20.30 in via Bordone. La signora era uscita in giardino per far fare i bisogni alle sue cagnoline. Non vedendola in casa i ladri sono entrati sfondando la finestra del bagno. Mentre la donna era fuori, i malviventi hanno messo ogni stanza sottosopra. Ingenti i danni provocati: alla signora è stata rubata la borsa con dentro i soldi e i documenti oltre a molti altri oggetti personali. Rientrata in casa la donna si è accorta del disastro lasciato dai ladri ed ha subito allertato la figlia. «Fate attenzione - avverte la donna rivolgendosi ai concittadini - in questo periodo i ladri stanno battendo a tappeto tutte le abitazioni della zona».