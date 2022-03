Sfondano la vetrina con l'auto e rubano otto bici: bottino da 40mila euro

Verso le 4.30 di venerdì notte, 11 marzo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto sono dovuti intervenire in via Martiri della Libertà a Resana dove una banda di ladri, utilizzando una Fiat Multipla (risultata rubata), ha sfondato la vetrina del negozio "Ciclobottega BikeShop", riuscendo ad impossessarsi di otto bici, sia da corsa che mountain bike, per un bottino di circa 40mila euro.

«Dopo i raid nel Padovano e nel Bellunese oggi è toccato a noi. Ci scusiamo con i nostri clienti ma per qualche giorno non saremo operativi - commenta Matteo Carnio, titolare del negozio - Non sono bastati antifurto, videocamere e vetri anti-sfondamento. L'auto, abbandonata qui dai ladri, ha completamente distrutto la vetrina. Sono certo si tratti di una banda di professionisti - continua il titolare - hanno scelto a colpo sicuro le otto bici più costose presenti in negozio e sono riusciti a fuggire passando per le case del quartiere fino a raggiungere i campi. In giornata contiamo di poter visionare i filmati delle videocamere di sorveglianza per capire come hanno agito. Purtroppo chi ha un negozio di bici sa benissimo che episodi simili possono capitare, nel frattempo raccogliamo i cocci e continuiamo a contare i danni».