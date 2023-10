Ladri in azione al Palastadio: rubati cellulari e portafogli ai giocatori di calcio a 5

Nuovo furto ai danni del Palastadio di Conegliano: venerdì sera, 20 ottobre, mentre era in corso una partita di calcio a 5, i ladri ne hanno approfittato per entrare negli spogliatoi e rubare due cellulari e due portafogli (con tutti i documenti all'interno) di proprietà dei giocatori.

Senza che nessuno li vedesse i malviventi sono poi fuggiti dalla finestra. A denunciare l'accaduto sui social è stato l'assessore allo Sport, Primo Longo, che scrive: «Ora bisogna che come amministrazione pensiamo a qualcosa per poter tutelare questi impianti con la speranza che non possano più succedere tali inconvenienti. La denuncia e già stata segnalata alle forze dell’ordine».

Il secondo furto

All'alba di sabato 21 ottobre, invece, poche ore dopo il colpo messo a segno al Palastadio, un nuovo furto si è verificato al panificio Morelli di Via XXIV Maggio, sempre a Conegliano, tra le 5 e le 5.30 di mattina. Mentre il titolare stava preparando il pane con suo padre i malviventi sono entrati in negozio e hanno rubato il registratore di cassa con all'interno un centinaio di euro, un computer dal valore di 1.600 euro (con la contabilità degli ultimi tre anni) e merce varia per il valore di circa un centinaio di euro.