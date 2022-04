Ladri alla lavanderia self service: «Cinquemila euro di danni»

La lavanderia self service "Wash & Clean" è stata devastata dai ladri nella serata di Pasquetta. Lunedì 18 aprile, poco dopo le 23.30, una banda di malviventi ha fatto irruzione nell'attività di Via Toti dal Monte, a Mogliano.

Dopo aver sfondato la vetrata d'ingresso a colpi di piede di porco, i banditi si sono diretti subito verso il distributore automatico, distruggendolo. All'interno hanno trovato l'incasso in contanti degli ultimi giorni festivi, poco meno di 200 euro. Ben più ingenti, invece, i danni lasciati dai ladri: quasi 5mila euro secondo una prima stima fatta dalla titolare.

«In vent'anni di attività non mi era mai successo di subire un furto così brutale - commenta ai nostri microfoni -. La prima a dare l'allarme è stata una residente. Tre minuti dopo è arrivata sul posto la vigilanza privata ma i ladri erano già riusciti a fuggire. Oggi abbiamo provato a far ripartire le macchine in via provvisoria ma lo sconforto è davvero tanto e i danni ingentissimi». La spaccata è stata ripresa dalle videocamere della lavanderia. Le immagini sono state visionate dai carabinieri di Mogliano Veneto che hanno avviato le indagini sul caso.