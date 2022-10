Rubano il gasolio e lasciano la cisterna aperta: sversamento nel canale

Sversamento di gasolio nel canale Bidoggia a Rustignè: la fuoriuscita, scoperta nella mattinata di venerdì 28 ottobre, proveniva da un paio di cisterne piene di carburante agricolo presenti in una casa privata di via Postumia.

Come riportato da "GiornaleNordest.it" però, i proprietari dell'abitazione e delle cisterne erano del tutto ignari di quanto accaduto. A provocare lo sversamento erano stati dei ladri di gasolio che, nelle notti precedenti, avevano svuotato parte delle cisterne lasciando poi il rubinetto aperto facendo finire il carburante nelle acque del canale. Il forte odore di gasolio finito nel canale è stato avvertito dai residenti che venerdì mattina hanno chiamato sul posto la polizia locale di Oderzo. Scoperto lo sversamento, il Comandante Andrea Marchesin ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e dei tecnici Arpav. Già in mattinata è stata avviata l'attività di bonifica delle acque. Nel vigneto gli agenti della polizia locale hanno trovato l'attrezzatura usata per il furto di gasolio con tanto di taniche e contenitori. Risalire ai responsabili non sarà facile però, la zona non è coperta da videosorveglianza e i ladri di gasolio, agendo di notte, hanno potuto far perdere indisturbati le loro tracce.