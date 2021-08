Assalto dei ladri in gioielleria: rubati orologi e preziosi

Nella notte di lunedì 2 agosto, verso le ore 4, due ladri si sono introdotti, forzando la porta ingresso, all'interno della gioielleria in galleria Avogadro a Mogliano Veneto, rubando gioielli e preziosi.

Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri di Mogliano Veneto che hanno intercettato l'auto dei ladri in fuga, una Bmw Serie 5 con targa straniera sulla quale sono in corso accertamenti. Nell'inseguimento i malviventi sono finiti contro uno spartitraffico in Via dello Scoutismo e sono stati costretti ad abbandonare l'auto con dentro parte della refurtiva prima di fuggire e riuscire a far perdere le loro tracce. Da una prima ricostruzione dei fatti ad entrare in azione sono stati due uomini con il volto coperto dal passamontagna. Mentre un complice li attendeva in auto, i due ladri sono riusciti a rubare orologi e gioielli non in oro senza riuscire ad accedere alla cassaforte dov'erano custoditi i gioielli più preziosi. La stima dei danni e il valore della refurtiva sono in corso di valutazione da parte dei militari dell'Arma. Al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona per provare a risalire all'identità dei responsabili in fuga.