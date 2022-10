Tentato furto all'ipermercato, due arrestati

Verso le 13 di domenica 23 ottobre, in via San Giuseppe a Conegliano, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione degli addetti di un ipermercato dove due uomini avevano appena cercato di uscire senza pagare della merce rubata dagli scaffali. Ad agire un 47enne e un 32enne di origini romene, incensurati e subito arrestati dai militari dell'Arma per tentato furto aggravato in concorso. La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita all'attività commerciale. Gli arrestati, terminate le formalità di rito e non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, sono stati rimessi in libertà in attesa del prosieguo dell'iter processuale.