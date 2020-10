Kimeia, rubato l'incasso dell'ultima serata prima del Dpcm

Penalizzato dal Dpcm e svaligiato dai ladri: sono giorni difficili per il bar ristorante Kimeia in pieno centro a Treviso. L'incasso di domenica 25 ottobre è stato rubato da un gruppo di malviventi entrato nel locale dopo aver forzato una delle finestre.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il bottino rubato ammonterebbe a alcune migliaia di euro. In cassa c'erano i soldi dell'ultima serata di apertura prima dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm. Da questo lunedì Kimeia ha deciso di rimanere chiuso durante i giorni feriali della settimana per aprire solo nei weekend con orario 11-18. Una decisione sofferta, che ha costretto i titolari a chiedere la cassa integrazione parziale per i cinque dipendenti del locale. Impossibile stabilire con esatezza quando il furto è stato compiuto, quel che è certo è che i ladri hanno potuto agire industurbati anche grazie alla presenza del cantiere in Piazzetta San Parisio che ha ridotto quasi a zero la presenza di passanti in zona. L'episodio è stato segnalato ai carabinieri di Treviso.