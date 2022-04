WindTre ancora nel mirino dei ladri: tre furti in meno di un mese

Gli agenti della Questura di Treviso sono sulle tracce dei ladri che, nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 aprile, hanno svaligiato il negozio WindTre in Piazza Borsa. Per il punto vendita si tratta del terzo furto in meno di un mese.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i malviventi sono arrivati dal vicolo all'altezza della caffetteria Goppion. Dopo essersi arrampicati sul muro di cinta, sono finiti nel cortile di un palazzo che affaccia su Piazza Borsa. Da lì hanno forzato la porta sul retro e sono entrati nel negozio di telefoni. Dopo i due furti di fine marzo, questa volta gli smartphone erano stati messi al sicuro dentro la cassaforte. Ai banditi non è rimasto altro da fare che rubare il fondo cassa del punto vendita, qualche centinaio di euro in contanti fatto sparire senza che nessuno si accorgesse di nulla. I gestori si sono accorti della spaccata solo mercoledì mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia. L'ipotesi è che i responsabili siano gli stessi entrati in azione nei due colpi precedenti.