Ladri di noci nelle aziende agricole della Marca: quattro denunciati

Entravano in azione di notte o poco prima dell'alba e, indisturbati, rubavano decine di chili di noci dai terreni di varie aziende agricole tra le province di Treviso e Venezia. I carabinieri, dopo aver raccolto le varie denunce e avviato l'attività di indagine, hanno identificato due coppie di ladri denunciandole per furto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i colpi sono stati messi a segno nei Comuni di Cessalto, Chiarano e San Donà di Piave. La dinamica dei furti segnalati dai titolari delle aziende agricole era molto simile: le incursioni, avvenute tutte nottetempo, erano facilitate dal fatto che i noceti non erano sorvegliati e che molte noci, ormai mature, erano già cadute a terra quindi, in molti casi, ai ladri è bastato raccoglierle negli appositi sacchi dandosi poi alla fuga con un bottino di diverse decine di chili per un valore complessivo di centinaia di euro. Le noci prodotte in provincia di Treviso possono raggiungere una produzione di 900 tonnellate all'anno per un fatturato di quasi due milioni di euro. Le piante di noceto sono però molto delicate e soggette spesso a malattie, motivo per cui i produttori delle varie aziende agricole della zona non possono permettersi di perdere anche solo piccole quantità di raccolto. I quattro ladri identificati in questi giorni dai carabinieri provengono in parte dai Comuni del circondario, in parte da fuori regione. In tutti i casi il furto era avvenuto per rivendere sul mercato le noci rubate.