Vanno a rubare nella villetta ma i proprietari sono a casa: tre ladri in fuga

Ladri in azione a pochi giorni da Natale nella zona di Conegliano. Sabato 17 dicembre, nel pomeriggio, una banda composta da almeno tre persone, ha tentato il furto in una villetta di Via Giunti, sulla collina ai piedi di Collalbrigo.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" però, i proprietari erano in casa e si sono accorti che due malviventi con il volto coperto dal passamontagna avevano scavalcato la recinzione. Non appena i ladri si sono accorti di essere stati visti sono fuggiti a bordo di un'Audi di colore scuro guidata da una terza persona. Negli ultimi giorni sono state diverse le segnalazioni di furti o tentati furti nella zona del Coneglianese: venerdì scorso un tentato furto in casa nel quartiere Lourdes era stato sventato dai residenti della zona, sabato, nel quartiere Monticella, due uomini sono stati visti suonare i campanelli delle case per capire chi era in casa e chi no. Svaligiate, infine, anche due casette del Villaggio di Natale in zona ex Zanussi. Sugli episodi indagano ora i militari dell'Arma di Conegliano.