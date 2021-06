Ladri in piadineria, rubati i soldi del fondo cassa: non c'è pace in Via Roma

Una rapina e un furto in poco meno di 24 ore: è allarme criminalità in Via Roma ad Oderzo, la strada che porta alla centralissima Piazza Castello. La piadineria 6 Toast'o è finita nel mirino dei ladri nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 giugno: spariti i soldi del fondo cassa (150 euro in totale). I malviventi sono entrati in azione approfittando di una finestra rimasta socchiusa.

Mercoledì mattina il titolare della piadineria, Gabriele Rizzioli, ha fatto l'amara scoperta e ha voluto pubblicare su Facebook un messaggio rivolto ai ladri: «Rubare poche decine di euro a persone che lavorano onestamente non vi farà di sicuro diventare più ricchi. Deduco che la persona che è entrata dal finestrone doveva essere molto magra e agile, in ogni caso, adesso che non c'è più il coprifuoco, è evidente che non ci siano più controlli. Visto che abbiamo una telecamera nascosta visioneremo i filmati. Da oggi, comunque, il fondo cassa non ci sarà più quindi evitate di fare la fatica per entrare di nuovo». Fortunatamente la piadineria non ha subito altri danni visto che i ladri non hanno dovuto forzare nessun infisso per entrare. Un furto che arriva ad un solo giorno di distanza dalla rapina ai danni del cuoco di kebab, sempre in Via Roma, conclusasi con l'arresto di un 31enne di origini indiane.