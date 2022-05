Ladri mettono ko il cane da guardia e scappano con 6mila euro di bottino

E' di ben circa 6mila euro il bottino che alcuni ladri, nella mattinata di ieri, sono riusciti a trafugare da una abitazione di via Colle a San Pietro di Feletto. Come riporta "la Tribuna", il colpo sarebbe stato messo a segno tra le ore 9.30 e le 11 quando in casa non era presente nessuno, se non un cane da guardia che è però stato messo ko prima del raid (forse con degli ultrasuoni). Purtroppo nessuno dei vicini di Borgo Frare si sono accorti di nulla, tanto che i malviventi hanno operato in tutta tranquillità fuggendo poi tra campi e vigneti con denaro e gioielli. A scoprire l'ammanco la figlia dei proprietari di casa che si è subito accorta, una volta rincasata, che qualcuno aveva spaccato una finestra e poi rovistato negli armadi. L'episodio è comunque stato denunciato ai carabinieri che ora indagano sul fatto.