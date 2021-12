Ladri spietati, rubano i regali ai ragazzi autistici

Sono entrati in uno spazio della Cooperativa Alternativa Ambiente a Vascon di Carbonera, in via Cardinal Callegari, dedicato ai ragazzi autistici della Fondazione "Oltre il labirinto" e qui hanno fatto razzia di panettoni e bottiglie di vino con cui i ragazzi, una dozzina circa, stavano confezionando le ceste natalizie. Ladri spietati quelli che si sono resi autori di questo furto, odioso, commesso all'interno del centro diurno; secondo i primi accertamenti i malviventi sarebbero entrati all'interno da una porta sul retro, che si affaccia sui campi, utilizzando il doppione della chiave d'ingresso alla struttura. Ora sull'episodio indagano i carabinieri della stazione di Silea a cui si è rivolto Mario Paganessi, presidente dell'associazione. A riportare la notizia è stato il Gazzettino di Treviso in edicola oggi, 14 dicembre.

Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, a caccia di indizi utili. Il centro diurno è frequentato da una dozzina di ragazzi autistici e solitamente, in questo periodo, si dedicano al confezionamento delle ceste natalizie grazie ad alcune donazioni di aziende del territorio.