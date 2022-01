I ladri colpiscono a Spresiano: via Rolex, borsa e gioielli

E' di decine di migliaia di euro il bottino che si sono portati via i ladri venerdì sera da un'abitazione di una quadrifamiliare in via Croda Granda a Spresiano. Come riporta "il Gazzettino", i malviventi hanno colpito la casa di un 39enne da cui sono spariti Rolex, una borsa di marca e diversi gioielli. Un bottino sì ingente, ma poteva essere anche superiore se non fosse stato che il proprietario di casa è rincasato alle 21.20, prima del previsto, trovando i ladri all'opera, tanto che il duo è dovuto scappare a gambe levate. Uno a piedi e l'altro in sella ad una bici. Probabilmente la coppia era entrata in camera da letto, al primo piano, attraverso degli scuri lasciati socchiusi e salendo utilizzando una grondaia. Sul caso indagano ora i carabinieri che potrebbero presto verificare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di dare una identità ai malviventi.