Ladri nella villa dell'imprenditore Carraro, spariti ori e gioielli

Torna l'incubo dei furti in villa: sabato scorso, 11 febbraio, una banda di malviventi ha svaligiato l'abitazione dell'imprenditore Francesco Carraro, mettendo a soqquadro le stanze e fuggendo con un bottino di alcune migliaia di euro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i malviventi sono entrati in azione tra le 17.30 e le 18.30 approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno. Dopo essere arrivati dal retro ed aver forzato una porta a vetri i malviventi hanno potuto cercare liberamente soldi e preziosi all'interno della villa. In camera da letto hanno trovato quello che stavano cercando: gioielli e ori di famiglia oltre a soldi in contanti. Il bottino sarebbe di alcune migliaia di euro. Quando la famiglia Carraro è rientrata a casa ha fatto l'amara scoperta, chiamando subito sul posto i carabinieri. Stando alle prime indagini si pensa che ad entrare in azione sia stata una banda di trasfertisti dell'Est Europa, specializzati in questo tipo di blitz.