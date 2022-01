Ladri in azione, villa svaligiata: spariti orologi, borse e gioielli

Ladri in azione, sabato sera, in via Anafesto a Oderzo. Tra le 20 e le 22, quando i proprietari erano usciti per cena in pizzeria, i malviventi hanno fatto irruzione mettendo a soqquadro l'intera abitazione.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", gli autori del furto sono riusciti ad entrare in casa da una piccola finestra non visibile dall'esterno. I residenti della zona non si sono accorti di nulla e i banditi hanno potuto agire indisturbati rubando: gioielli, orologi e borse griffate per un bottino di diverse migliaia di euro. A scoprire per primo il furto è stato il figlio della coppia di proprietari che, verso le 22, ha trovato tutto a soqquadro. Ora, nella zona di via Anafesto, la paura è tanta tra i residenti. Si tratta del primo furto in abitazione avvenuto nel quartiere. La speranza di tutti è che si tratti solo di un caso isolato.