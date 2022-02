Paura per i titolari del MardiVino: la loro villa svaligiata 2 volte in 15 giorni

Due raid dei ladri in soli 15 giorni. Questo il destino a cui è andata incontro la villa di Francesco Colaianni, titolare del noto ristorante MarDivino, in via Alberti a Santa Maria del Sile. Come riporta "la Tribuna", i malviventi hanno nuovamente colpito intorno alle 20 di venerdì quando il proprietario di casa e la moglie erano a lavoro. Nell'occasione i due ladri hanno provato a forzare un po' tutte le finestre antisfondamento del piano terra finché non sono riusciti a penetrate all'interno per poi uscirne con diversi gioielli, contanti e l'incasso del ristorante nel momento in cui è scattato l'allarme. A quel punto la fuga a piedi dalla siepe di casa, giusto in tempo per incrociarsi con Colaianni, appena giunto dal suo locale, che non ha però potuto fermarli. Inevitabile comunque la denuncia alla polizia contro ignoti, anche perché si tratta del secondo furto subito in pochi giorni, tanto che i residenti del quartiere hanno ora paura e vorrebbero ora assumere dei vigilantes per controllare la zona e aumentare quindi la sicurezza.