Passa davanti ai vigili con la bici rubata: 20enne denunciato

Gli avevano rubato la bici pochi giorni fa ma nella mattinata di mercoledì 20 aprile, un 30enne residente a Castelfranco Veneto l'ha ritrovata per caso, appoggiata ad un muretto del centro. Avendo sporto denuncia subito dopo il furto, il ragazzo informato del ritrovamento la polizia locale così da compiere le formalità per rientrare in possesso del mezzo.

Pochi minuti dopo sul posto è arrivata una pattuglia che ha subito avviato le pratiche per la restituzione del mezzo al legittimo proprietario. In quel mentre però un ventenne, anche lui residente in zona, si è avvicinato alla bici e, pensando che gli agenti fossero lì per altri motivi, è salito sulla bici rubata cercando di andarsene. Bloccato dai vigili, dopo un timido tentativo di rivendicarne la proprietà, il giovane ha ammesso di aver rubato la bici perché gli serviva. Accompagnato al Comando è stato denunciato per ricettazione mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.