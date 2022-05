Ruba una bici in stazione poi la lancia contro i vigili per fuggire

È stato identificato dalla polizia locale di Treviso l’autore del furto di una costosa bicicletta, rubata domenica sera vicino alla stazione dei treni. Alla richiesta di fermarsi il ladro ha cercato di bloccare gli agenti scagliando contro di loro la bici rubata.

Il furto

L'episodio è avvenuto in Piazza Vittoria lunedì mattina, 23 maggio, verso le 8.15 quando la pattuglia ciclo-montata dei vigili ha notato il veicolo rubato con in sella il responsabile del furto. Ne è nato un breve inseguimento, il giovane è stato bloccato e portato in comando da una seconda pattuglia del Pronto intervento, accorsa immediatamente sul posto. La persona fermata è un 18enne kosovaro, residente a Treviso, già noto alla polizia locale: qualche settimana fa, infatti, aveva danneggiato il parcheggio Dal Negro.

Il commento

«I furti di biciclette sono un fenomeno molto odioso che si accentua con l’arrivo della bella stagione - spiega il comandante Andrea Gallo -. L’attenzione su questi reati è molto alta anche perché spesso si tratta di illeciti che riguardano bicilette di un certo costo che gli autori cercano di piazzare subito nel mercato anche attraverso siti che vendono oggetti o articoli usati». Dall’inizio del 2022 il nucleo di Polizia Giudiziaria ha denunciato per ricettazione una decina di soggetti: «Si tratta di persone - aggiunge Gallo - che hanno effettuato incauti acquisti di biciclette anche di un certo valore a prezzi quasi stracciati senza verificarne la provenienza. I servizi della polizia locale continueranno nelle prossime settimane sia con personale in borghese che in uniforme». Attraverso il sistema di videosorveglianza è stato accertato che assieme al kosovaro ci fosse un complice che fungeva da palo. Si tratta di un 18enne di Montebelluna, identificato come l’autore di un furto di un monopattino in Piazza Santa Maria dei Battuti. Entrambi i ragazzi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.