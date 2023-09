Terrore al centro messaggi, ladro entra per rubare l'incasso: titolare lo mette in fuga

Giovedì sera, verso le ore 22, a Zero Branco i carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso il centro massaggi di Via Monte Piana dove, poco prima, un uomo a volto coperto aveva minacciato la titolare cinese chiedendole di consegnare l'incasso della giornata.

Le urla della donna hanno fatto desistere il malfattore che, poco dopo, si è allontanato dal negozio senza rubare nulla. In soccorso della commerciante è intervenuto il barista Fabio Chin che racconta: «Appena ho sentito le grida sono uscito in strada e ho trovato la titolare visibilmente agitata. In lontananza ho intravisto la sagoma del ladro che si stava allontanando verso il Villaggio degli Alpini. Ho subito dato l'allarme alle forze dell'ordine, fortunatamente presenti qui in zona». Nonostante lo spavento, la titolare del centro massaggi non ha riportato ferite o lesioni. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'accaduto e sono ora sulle tracce del ladro, ancora a piede libero.