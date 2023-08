Furti in serie nei negozi di telefoni: divieto di dimora in Veneto per un 25enne

I carabinieri di Conegliano al termine di una serie di controlli nella zona del Biscione, hanno eseguito nelle scorse ore una misura cautelare a carico di un 25enne di origini marocchine. Il provvedimento è scaturito dopo che il giovane era stato identificato come il presunto responsabile di una serie di furti e tentati furti in vari esercizi commerciali della zona tra Conegliano e San Vendemiano, avvenuti tra il novembre del 2022 e il luglio 2023. Una vera e propria "zona di caccia" per l'indagato accusato di aver messo a segno furti di telefoni cellulari e di ingenti somme di denaro contante. Il 25enne, senza dimora e occupazione stabile, aveva già ricevuto da inizio anno una quindicina di segnalazioni dalle forze di polizia per reati contro il patrimonio e la proprietà. Per l'indagato è stata applicata dal giudice la misura del divieto di dimora in Veneto.