Sorpreso di notte tra i giardini delle case: cercava un pallone sonda

Erano le 2.30 di notte quando un residente della frazione di Ca' Tron è stato svegliato dal suo cane che continuava ad abbaiare in giardino. Uscito in strada, il proprietario del cane si è imbattuto in un uomo che, con una radiolina in mano, stava curiosando in tutti i giardini delle case presenti lungo la via.

Alla richiesta di spiegazioni su cosa ci facesse lì in piena notte, l'uomo si è giustificato dicendo di essere alla ricerca del suo pallone radio-sonda caduto a terra proprio in quella zona. Lo strumento che aveva in mano serviva invece a captare il segnale della sonda per ritrovarla. La spiegazione dell'uomo ha colto di sorpresa il residente che è rientrato in casa poco dopo. La mattina seguente, con il beneficio del dubbio, ha deciso di raccontare l'episodio anche sul gruppo Facebook "Furti in corso" dove in molti gli hanno risposto che il dispositivo che l'uomo stava utilizzando non era un rilevatore di frequenze ma un jammer, apparecchio in grado di disturbare le frequenze dei sistemi di allarme (sia di case che di automobili) permettendo ai ladri di agire indisturbati. Ipotesi rivelatesi non vere visto che, nel pomeriggio, è emerso che l'uomo in questione non era un ladro ma stava cercando per davvero il pallone sonda trovato e recuperato da un ente preposto.