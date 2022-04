Ruba al kebab per due volte in una notte: bottino da 3.200 euro

Armato di martello, è entrato in azione alle 4 di notte e ha rubato il registratore di cassa del kebab "Elia fast food" in Via Monte Grappa a Montebelluna. All'interno però c'erano "solo" 170 euro. Non contento, dopo meno di un'ora il ladro è tornato nel locale fino a quando non è riuscito a trovare l'incasso del fine settimana: 3.200 euro il bottino totale della doppia spaccata.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il titolare del kebab, Abbas Nadeem, ha scoperto il furto solo la mattina seguente trovando il vetro d'ingresso rotto. Immediata la chiamata ai carabinieri. Le telecamere di sorveglianza presenti in zona hanno ripreso tutto: il ladro è un 20enne entrato in azione a volto scoperto, solo con un cappellino in testa. Dopo aver rotto il vetro con il martello, si è diretto subito verso la cassa. Non trovando la chiave per aprirla, ha staccato cavi e supporti fuggendo con tutto il registratore dove all'interno c'erano 170 euro in contanti. L'incasso del weekend era in un cassetto sotto il bancone. Il 20enne l'ha trovato durante la seconda spaccata, avvenuta appena 50 minuti dopo il primo colpo. I militari dell'Arma di Montebelluna sono al lavoro in queste ore per identificare il colpevole. Si tratterebbe di una persona che conosceva bene il locale e sapeva dove cercare il denaro.