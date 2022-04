Ruba un monopattino da quasi mille euro: 16enne denunciato

Nel pomeriggio di venerdì 29 aprile un ragazzo di 16 anni è stato denunciato a Treviso per il furto di un monopattino del valore di quasi mille euro ai danni di un 40enne della zona.

Il furto

Verso le 16.30 il trevigiano aveva lasciato il mezzo nei pressi di piazza Santa Maria dei Battuti. Al suo ritorno, dopo circa due ore, l'amara sorpresa: il monopattino era sparito. In quel momento una pattuglia della polizia locale a piedi ha subito prestato aiuto al 40enne. Il monopattino era stato chiuso con un lucchetto. Sono così iniziate le ricerche del mezzo dotato di gps, prontamente intercettato. Seguendo le tracce del localizzatore satellitare, aggiornato ogni 5 minuti, il monopattino è stato localizzato in via Cal di Breda dove pochi minuti prima un gruppo di ragazzi era stato fermato da un’altra pattuglia della polizia locale per un controllo di routine, finalizzato alla lotta allo spaccio di stupefacenti. Di fronte alla richiesta di dimostrare la legittimità dell’uso del monopattino, il 16enne residente nell'hinterland trevigiano non ha saputo dare spiegazioni convincenti motivo per cui è stato trasferito in Comando dove il pubblico ministero del tribunale dei minori ha confermato la denuncia a piede libero per ricettazione.

Il commento

«Oltre ai furti di bici, spesso rivendute su internet, ora si aggiungono i monopattini - evidenzia il Comandante Andrea Gallo -. Per i furti di biciclette il nucleo di polizia giudiziaria negli ultimi mesi ha proceduto a denunciare ben otto persone». Il Comandante fa anche presente il numero di bici recuperate dal Comando: «In comando abbiamo un magazzino con qualche centinaio di bici, alcune rimosse nei luoghi vietati, alcune probabilmente oggetto di furto. Per la restituzione è necessaria la denuncia presso una forza di polizia o polizia locale ed una descrizione dettagliata della bici».