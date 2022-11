Ruba al supermercato: fermato dalle guardie, morde un vigilante

Ladro al supermercato scoperto dal personale di vigilanza e consegnato ai carabinieri: è accaduto ieri, martedì 15 novembre, al supermercato Interspar di via Pontevigodarzere a Padova.

I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un 29enne residente a Segusino per aver nascosto dentro il suo zaino alcuni generi alimentari per poi uscire senza pagare alle casse. Intercettato dal personale di vigilanza l'indagato non ha esitato a spintonare una guardia, mordendo il vigilante ad una mano per tentare di scappare. L'allarme al 112 è stato tempestivo. Il 29enne, dopo essere stato identificato, è stato accompagnato negli uffici del Comando di via Rismondo e al termine delle formalità di rito denunciato per rapina. La refurtiva è stata invece restituita ai legittimi proprietari.