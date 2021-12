Ladro vestito da vigile messo in fuga dal padrone di casa

Tentato furto in casa a Ponzano Veneto: due ladri hanno preso di mira un'abitazione in Via della Costituzione, vestiti da vigile urbano e da tecnico del servizio idrico. I malviventi hanno citofonato dicendo di dover fare dei controlli sui rubinetti.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il padrone di casa li ha fatti entrare ma si è subito insospettito quando li ha visti andare in giro per tutte le stanze della casa con fare circospetto. Alle domande su chi fossero davvero i due hanno iniziato a rispondere in maniera sempre più evasiva e circospetta. A quel punto l'uomo ha iniziato a urlare mettendo in fuga i ladri a mani vuote. Alcuni mesi fa, in provincia di Venezia, erano state rubate diverse divise della polizia locale. L'invito ai cittadini del sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, è quello di segnalare subito alle forze dell'ordine eventuali episodi simili.