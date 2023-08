Cade dal materassino e scompare nel Lago Morto: 20enne morto annegato

Tragedia improvvisa, alle 17.10 di venerdì 18 agosto, sulle rive del Lago Morto a Vittorio Veneto. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo di Andrei Boicenco, 20enne russo residente a Mestre, scomparso in acqua dopo essere caduto da un materassino galleggiante.

Scattato l’allarme, sul posto era intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e l’elicottero Dago 149 con a bordo due sommozzatori a cui si è aggiunta la squadra al completo del nucleo di Venezia per le ricerche subacquee. Il corpo senza vita del giovane è stato individuato a 56 metri di profondità ma, in serata, non ancora recuperato. Il giovane, secondo le prime testimonianze raccolte, stava bevendo un superalcolico nel lago non balneabile quando ha perso l'equilibrio all'improvviso in uno dei punti più profondi dello specchio d'acqua. Da lì non è più riemerso. Tre amici che erano con lui hanno tentato in tutti i modi di raggiungerlo e salvarlo, purtroppo senza riuscirci. Sul posto, dopo l'arrivo dei soccorsi, si è creato un discreto assembramento di curiosi. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno provveduto a delimitare l'area per consentire ai soccorritori il regolare svolgimento delle operazioni di recupero.