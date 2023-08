Lago Morto, il corpo di Andrei non si trova: ampliate le ricerche

Proseguono senza soste le ricerche del giovane scomparso dal pomeriggio di venerdì 19 agosto nelle acque del Lago Morto a Vittorio Veneto. Andrei Boicenco, 20enne russo residente a Mestre, si trovava sopra un materassino quando, all'improvviso, è scivolato scomparendo nello specchio d’acqua non balneabile.

Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco, fino alle 15.30 sabato pomeriggio, 19 agosto, hanno dato esito negativo. Da ieri sono state effettuate diverse immersioni dalle squadre per verificare alcuni punti di ricerca, che non hanno però portato a rintracciare il 20enne. L’attività di ricerca in immersione proseguirà nelle prossime ore con l’ampliamento del cono di ricerca. Nelle scorse ore sembrava che il ragazzo fosse stato individuato a una profondità di circa 56 metri ma, con il passare delle ore, la notizia è stata smentita lasciando spazio solo alle ricerche dei sommozzatori. Sul luogo della tragedia è arrivata anche la madre del ragazzo in attesa che la salma venga trovata.