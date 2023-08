Lago Morto, il corpo di Andrei Boicenco ritrovato a 40 metri di profondità

Alle ore 20:20, di lunedì 21 agosto è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo dI Andrei Boicenco, il 20enne scomparso nel tardo pomeriggio di venerdì nel lago morto a Vittorio Veneto, dopo aver perso la presa di un materassino. Il corpo del giovane è stato individuato intorno alle 19:30 dagli operatori del ROV (Remotely Operate Vehicle) a 40 metri di profondità. I sommozzatori di Venezia hanno provveduto a immergersi e recuperare la salma, che è stata caricata su un gommone e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto il medico legale e i carabinieri.

Oggi le ricerche sul lago erano state condotte dal nucleo regionale dei sommozzatori di Venezia, due sommozzatori del nucleo della Lombardia con il dispositivo dispositivo Rov (Remotely Operated Vehicle) dotato di un sistema sonar, la squadra di Vittorio Veneto e l’Ucl (Unità di Comando Locale) di Treviso.

Il Rov in dotazione al nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco della Lombardia è una strumentazione adatta per le ricerche in alto fondale: il dispositivo che pesa 80 chilogrammi è dotato di fari, di pinze a 5 movimenti, di una videocamera ad alta risoluzione, di un sonar rotante ed è alimentato dalla superficie con un gruppo elettrogeno. Può quindi essere in grado di lavorare senza stop ed è in grado di arrivare fino a 200 metri di profondità. Il suo contributo è stato fondamentale per il recupero della salma del 20enne russo residente a Mestre.