Cade dal materassino e scompare nelle acque del Lago Morto: 20enne disperso

Dalle 17:10, di venerdì 18 agosto, i vigili del fuoco stanno intervenendo al Lago Morto di Vittorio Veneto per la ricerca di un 20enne russo residente a Venezia, scomparso in acqua dopo essere caduto da un materassino galleggiante.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e l’elicottero Dago 149 con a bordo due sommozzatori a cui si è aggiunta la squadra al completo del nucleo di Venezia, che hanno iniziato le ricerche subacquee. La profondità del punto di ricerca è di circa 20 metri. Il giovane, secondo le prime testimonianze raccolte, ha perso l'equilibrio all'improvviso in uno dei punti più profondi dello specchio d'acqua. Da lì non è più riemerso. Sul posto, dopo l'arrivo dei soccorsi, si è creato un discreto assembramento di curiosi. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno provveduto a delimitare l'area per consentire ai soccorritori il regolare svolgimento delle operazioni di recupero.