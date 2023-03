Recuperato dai vigili del fuoco il corpo del pescatore disperso nel lago di Senaiga

Ritrovato, poco prima di mezzogiorno, dai sommozzatori dei vigili del fuoco il corpo purtroppo privo di vita del pescatore disperso da ieri pomeriggio, nella zona del lago artificiale di Senaiga, in località Passerella del lago, nel comune di Lamon. Nelle ricerche del 70enne sono stati impegnati i vigili del fuoco di Feltre, una squadra di Belluno con supporto dei soccorritori fluviali. Dopo essere stato trasportato a riva, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per accertarsi delle cause dell’incidente.