Lanciavano sassi contro i treni: tre denunciati, due sono minorenni

Individuati e denunciati per lancio di sassi contro i treni in transito sui binari: un 20enne di origini marocchine e due minorenni in sua compagnia, un 16enne e un 17enne, sono stati sorpresi dai carabinieri presso la stazione dei treni di Castelfranco Veneto.

Il terzetto, raggiunta a piedi la zona dei binari, dopo aver scavalcato le recinzioni perimetrali, avrebbe lanciato pietre e sassi sui binari e contro i treni in transito, fortunatamente senza conseguenze per persone o cose. Secondo i primi riscontri raccolti non sarebbe la prima volta che i tre giovani si aggiravano pericolosamente a ridosso dei binari. Oltre alla denuncia, i ragazzini sono stati multati per accesso indebito alle aree citate. Il maggiorenne risponderà penalmente anche della violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella "Castellana", provvedimento che gli era stato notificato lo scorso settembre, mentre uno dei due minori sarà segnalato anche per il possesso di alcuni grammi di hashish trovati dai militari dell'Arma.