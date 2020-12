Giro di droga di oltre 300mila euro anche in lockdown: arrestati in tre

Spacciavano prima e durante il lockdown nella Bassa friulana: arrestati in tre a Latisana per un giro d'affari di circa 340mila euro.

I fatti

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.RM. della Compagnia di Latisana, a conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, Dottor Marco Panzeri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 14 settembre 2020 dal GIP presso il Tribunale di Udine - dott. Andrea O. Comez -, nei confronti di R. P. L., 35enne cittadino spagnolo, Y. R. D. T. 36enne, e V. P., 45enne, tutti residenti a Latisana.

Le indagini

Le indagini, svolte anche con ausili tecnici, hanno consentito di far luce su numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, avvenute nel periodo ottobre 2019 e luglio 2020 a Latisana e, in via residuale, in altre zone della Bassa Friulana. Gli acquirenti (una cinquantina segnalati alla Prefettura quali assuntori), anche in pieno lockdown per il contenimento del contagio da Covid-19, si spostavano a Latisana provenienti dalla Bassa Friulana e dal Veneto Orientale, per acquistare cocaina. L'attività si è conclusa con il complessivo sequestro di circa 600 grammi di cocaina e della somma di 4.800 euro. Inoltre, in relazione al totale delle cessioni contestate, comprese quelle per le quali non è stato recuperato e sequestrato lo stupefacente, si è stimato un giro d’affari di circa 340.000 euro, per un totale di circa 4 Kg di cocaina. Le zone di spaccio sono state individuate, prevalentemente, in piazza Matteotti, via Risorgimento (a pochi metri dalla Caserma dei Carabinieri) e in piazza Indipendenza.

Altre segnalazioni

Le indagini hanno consentito, altresì, di segnalare anche E.Z. 42enne, A.S. 38enne e C.C.D.O. 36enne, tutti residenti a Latisana. sono stati arrestati in flagranza di reato, in differenti circostanze, per detenzione e spaccio di cocaina, a Latisana, E. Z. 42 enne e A. S. 33enne, entrambi del luogo. Arresti anche in Veneto: George Cristian Perez Zapata, 27enne della Repubblica Dominicana, e Giovanni Battista Sandolo, 54enne, entrambi residenti a Conegliano; e a San Donà di Piave, C. E. 35enne residente in quella cittadina, il quale, seppure ristretto agli arresti domiciliari, continuava a spacciare.

L'indagine precedente

L’indagine scaturisce da una precedente analoga attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine e svolta dallo stesso Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latisana, nella stessa cittadina e a Ronchis. In quella circostanza, su altro provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Udine, furono arrestati, il 29 gennaio 2020, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, S. N. 32enne pakistano regolare sul territorio nazionale e M. D. S. 20enne di Ronchis. Nella vicenda, che risultò coinvolgere anche due minorenni e una 20enne, F.C. di Codroipo, erano emersi numerosi episodi di spaccio di hashish, marijuana, cocaina ed ecstasy, avvenuti nel periodo dicembre 2018 – estate 2019. Furono recuperati e sequestrati quasi 10 grammi di cocaina e 57 pasticche di ecstasy, per un valore di circa 2.500 euro. In quell’indagine fu stimato che il totale delle cessioni contestate, comprese quelle per le quali non era stato recuperato e sequestrato lo stupefacente, ammontasse a circa di 2 kg di hashish, 0,5 kg di marijuana per un giro d’affari di circa 25.000 euro. Gli acquirenti provenivano da Latisana, Ronchis, altre località della Bassa Friulana e vicino Veneto. Le zone di spaccio furono individuate in Latisana, Ronchis e San Michele al Tagliamento.