Lavoro nero nella Marca, 18 aziende sanzionate: multe per 220mila euro

Edilizia, agricoltura e attività commerciali nella Marca: questi i settori attenzionati dai controlli dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Treviso. Con la collaborazione dell’Arma, i militari hanno individuato 5 lavoratori in nero, impiegati senza nessuna tutela assicurativa e previdenziale da parte dei datori di lavoro. Al termine delle operazioni il totale delle multe elevate alle 18 aziende sanzionate (7 delle quali sospese) è di ben 220mila euro.

I controlli

Nello specifico: in un cantiere edile di Colle Umberto è stata sospesa l’attività imprenditoriale di un’azienda che, oltre a impiegare 2 lavoratori in nero, aveva omesso di redigere il Piano operativo di sicurezza, documento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori che operano in un cantiere edile. Un altro lavoratore in nero è stato individuato mentre stava lavorando in un autolavaggio di Vazzola. Anche in questa circostanza è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività. Analoga situazione a San Fior dove un’azienda agricola è stata sospesa perché impiegava in nero un cittadino extracomunitario nella rilegatura delle viti. Infine è scattata la sospensione dell’attività anche per una carrozzeria di Cornuda dove il titolare stava impiegando un lavoratore in nero.

In merito alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nel settore dell'edilizia è stata sospesa anche l’attività di un cantiere di Codognè dove i lavoratori stavano eseguendo alcune lavorazioni sul tetto dell’edificio senza che il datore di lavoro avesse predisposto adeguate protezioni contro le cadute verso il vuoto, mentre un'altra ditta edile operante a Mareno di Piave è stata sospesa perché stava eseguendo le lavorazioni all’interno di un cantiere senza aver redatto il Piano operativo di sicurezza. I controlli dei carabinieri hanno permesso di riscontrare la presenza di numerose violazioni, tra le quali il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei lavori in quota, l’omessa formazione dei lavoratori e la mancata nomina del medico competente.