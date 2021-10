Leucemia fulminante spegne per sempre il sorriso del 28enne Simone

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Francenigo a causa della prematura ed improvvisa scomparsa del 26enne Simone Furlan. Originario con la famiglia di Sacile, imprenditore agricolo ed ex studente della scuola enologica Cerletti, Simone ieri è stato stroncato da una leucemia fulminante che lo ha strappato via alla vita in pochi giorni. A nulla, purtroppo, è valso il primo ricovero in ospedale a Conegliano ed il successivo trasferimento al Ca' Foncello di Treviso. Simone lascia dunque nel dolore la fidanzata Martina, mamma Manuela, papà Giuseppe e la sorella Enrica, oltre a tanti amici che si sono subito stretti intorno ai suoi parenti in questo momento difficile. Le esequie saranno celebrate nella chiesa arcipretale San Tiziano di Francenigo lunedì alle 14.30, mentre il Santo Rosario sarà domenica alle 19. Dopo la cerimonia funebre Simone verrà tumulato nel locale cimitero.