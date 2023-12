Libera i cani contro il veterinario dell'Ulss 2, 63enne denunciato

I carabinieri di Montebelluna hanno denunciato per lesioni personali un 63enne della zona, gravato da precedenti per delitti contro il patrimonio. Nella mattinata di venerdì 1º dicembre, mentre un veterinario dell'Ulss 2 stava effettuando la verifica del microchip di un cane di sua proprietà, l'uomo avrebbe liberato altri cinque cani, di varie razze, che hanno aggredito il medico, provocandogli lesioni e ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Al termine degli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma, tutti i cani coinvolti nella vicenda sono risultati senza registrazione e senza copertura assicurativa. Un'ulteriore aggravante per il 63enne pregiudicato