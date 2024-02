Limite velocità a 30 km all'ora: cinque cartelli stradali abbattuti con il trattore

Non bastavano i vari Fleximan, Dossoman e Parkman: in provincia di Treviso è arrivato anche chi se l'è presa contro i nuovi cartelli stradali che segnalano il limite di velocità a 30 chilometri orari in centro città.

Il raid vandalico è stato messo a segno nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, in via Cal Alta a Cappella Maggiore dove sono stati abbattuti cinque cartelli stradali con il limite di velocità 30, da poco installati in paese. A dare notizia dell'accaduto è stato il sindaco Mariarosa Barazza. Dalle prime testimonianze raccolte dalla polizia locale e dalle tracce rilevate in loco sembra che il responsabile abbia abbattuto i cartelli alla guida di un trattore.

La denuncia

Sui social il sindaco Mariarosa Barazza ha detto: «Nei prossimi giorni, con i rilievi fatti dalla polizia locale, provvederemo alla formale denuncia/querela e riposizioneremo i cartelli. Mi rincresce molto dover prendere atto di comportamenti deplorevoli e irresponsabili come questi. Questo è un atto vile e gravissimo che costituisce reato, ma soprattutto offende e ferisce la nostra meravigliosa comunità che è molto più forte di queste bassezze».