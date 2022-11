Investe il rivale con l'auto, scende per picchiarlo ma viene accoltellato

Violenza e follia nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 novembre in piazza Matteotti a Porcellengo, frazione di Paese. Poco dopo l'una un giovane vestito con una felpa color senape è stato investito da una Fiat Punto guidata da un uomo in abiti scuri che, sceso dall'auto per picchiare il rivale, è stato accoltellato seminando una scia di sangue su vetrine e campanelli della zona per un tratto di circa duecento metri.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" a dare l'allarme ai carabinieri è stato un 25enne del posto che ha assistito incredulo alla scena mentre rientrava a casa con la fidanzata. Quando i militari dell'Arma di Montebelluna sono arrivati in Piazza Matteotti, però, i due rivali si erano già allontanati dal luogo del litigio. I primi schiamazzi tra i due sarebbero iniziati poco dopo mezzanotte e mezza. Il giovane con la felpa color senape è stato sentito urlare in arabo contro il rivale che, verso l'1.10 si è messo alla guida di una Fiat Punto blu con cui ha inseguito ed investito il giovane. Finito sul cofano e poi a terra, il ragazzo si è rialzato ma l'uomo alla guida dell'auto è sceso e ha iniziato a prenderlo a pugni. A quel punto il giovane con la felpa color senape ha estratto un coltello e ha colpito il rivale tra collo e spalle. L'accoltellato ha iniziato a fuggire a piedi, inseguito dal ragazzo che poco prima aveva investito. Nella fuga il ferito ha lasciato tracce di sangue su vetrine e campanelli della zona, rifugiandosi nell'androne di un condominio per fuggire al suo aggressore. I filmati delle videocamere presenti in Piazza Matteotti potrebbero essere fondamentali per identificare i due litiganti. I primi sospetti parlano di un giovane nordafricano con problemi di droga (il ragazzo con la felpa senape) mentre non si hanno indizi sull'uomo alla guida della Fiat Punto. Resta però l'ennesimo episodio di violenza nella Marca, brutale vicenda di sangue che ha lasciato increduli i residenti della zona.