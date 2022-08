Lite furiosa in casa, 38enne aggredisce il compagno con due coltelli

Attimi di paura nel primo pomeriggio di venerdì 19 agosto in un'abitazione di Spresiano dove una 38enne di origini brasiliane, al culmine dell'ennesimo litigio con il compagno, un italiano 24enne originario della provincia di Brescia, gli ha lanciato contro un coltello da cucina di grosse dimensioni per poi prendere un secondo coltello e accoltellando ripetutamente l'uomo e provocandogli profonde ferite all'avambraccio sinistro con conseguente, copiosa perdita di sangue. I carabinieri sono riusciti a bloccare la donna e ad arrestarla per lesioni personali aggravate mentre i sanitari del 118 hanno trasportato la vittima in ospedale a Treviso dove si trova ancora ricoverato, non in pericolo di vita. La 38enne è stata per il momento messa agli arresti domiciliari.