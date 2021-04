Camionista e automobilista si mettono a litigare in strada: traffico in tilt

Traffico nel caos verso le 16 di mercoledì pomeriggio, 21 aprile, lungo la variante che collega la SR 308 alla SR 53 nel Comune di Loria. Due 50enni, uno alla guida di un camion e l'altro al volante di un'auto, hanno iniziato a insultarsi arrivando a bloccare il traffico.

Entrambi sono residenti in provincia di Vicenza, il camionista ha origini romene mentre l'automobilista è italiano. Tutto ha avuto inizio per una manovra azzardata da parte di uno dei due. Entrambi hanno poi iniziato a insultarsi a distanza a colpi di fari ma, arrivati sulla strada regionale 308 i due mezzi si sono affiancati e i litiganti hanno iniziato a insultarsi pesantemente dal finestrino. Qualche offesa un po' troppo pesante ha portato i due a frenare i veicoli nel bel mezzo della carreggiata, mandando in tilt il traffico. Necessario l'intervento sul posto della polizia locale di Castelfranco Veneto che ha identificato i guidatori, facendo spostare i due mezzi che bloccavano la carreggiata. I due litiganti rischiano ora di essere sanzionati per il blocco della circolazione stradale.