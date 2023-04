Lite furiosa tra vicine di casa, una finisce in pronto soccorso

Dopo il pranzo di Pasquetta due vicine di casa, residenti in Via Raspa a Riese Pio X, hanno iniziato a litigare tra loro per futili motivi. In pochi minuti però la situazione è degenerata e i toni del diverbio si sarebbero accesi sempre di più fino a quando una delle due donne, una 47enne del posto, non ha avuto un lieve mancamento legato ad un attacco di panico.

Sul posto è intervenuto pochi minuti dopo il personale del Suem 118 che ha soccorso la donna portandola in pronto soccorso. Dell'accaduto sono stati informati anche i carabinieri. Fortunatamente la donna si è ripresa subito, dopo la lite nessuna delle due vicine di casa ha deciso di sporgere querela o denuncia per quanto accaduto.