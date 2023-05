Sfonda la porta del vicino e lo aggredisce con un martello: indagano i carabinieri

Lite tra vicini di casa a Oderzo, i militari dell'Arma hanno fermato un 45enne di origini kosovare, ferito in maniera non grave il suo rivale. Ai giardini pubblici, invece, un 34enne è stato denunciato per aver dato false generalità ai militari che l'avevano fermato