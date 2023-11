Malore mentre passeggia, il sorriso di Livio si spegne a 59 anni

È crollato a terra mentre stava passeggiando in Via Matteotti a Conegliano, davanti agli occhi increduli di alcuni passanti che hanno fatto di tutto per provare a salvargli la vita. Livio Zorzini però non ce l'ha fatta: mercoledì sera, 1º novembre, il suo cuore ha smesso di battere. Aveva 59 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Zorzini viveva con l'anziano padre in una villetta di Via Gallina, a pochi metri dal luogo della tragedia. Verso le ore 21 di mercoledì era uscito per una passeggiata quando, all'improvviso, è stato colto da un arresto cardiaco. Prima di perdere i sensi è riuscito però a telefonare alla sorella e ad avvisarla di quello che gli stava accadendo. Alcuni passanti e i clienti della pizzeria "Lo Straniero" sono usciti in strada e hanno chiamato i soccorsi: sul posto si è precipitato il personale del Suem 118 che ha portato Zorzini al vicino ospedale di Conegliano dove l'uomo ha perso la vita. Persona riservata ma benvoluta, Livio era molto legato alla famiglia: dopo aver assistito la madre venuta a mancare, aveva deciso di restare vicino all'anziano padre rimasto vedovo per aiutarlo nella vita di tutti i giorni. Per anni Zorzini ha lavorato come tecnico per diverse aziende del territorio. A piangerlo oggi il il papà Umberto, la sorella Paola con Oscar, gli amatissimi nipoti Anna con Ivan, Luca con Anna, amici e parenti tutti. Sabato 4 novembre, alle ore 15, l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale dei Santi Martino e Rosa. Dopo la funzione per la cremazione.