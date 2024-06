Contratto peggiorativo a una logopedista: condannata La Nostra Famiglia

Il tribunale di Treviso ha dato ragione, venerdì 14 giugno, alla dipendente de La Nostra Famiglia andata in causa per l’illegittimità dell’applicazione del contratto di lavoro e l’accertamento del diritto di vedersi applicato il Ccnl sanità privata.

La Nostra Famiglia è stata condannata all’erogazione di tutte le differenze retributive dall’ottobre 2020 a oggi nonché delle spese legali sostenute. La causa promossa dalla lavoratrice e della Fp Cgil è scaturita proprio dalla decisione unilaterale del datore di lavoro di applicare alla professionista, nel caso una logopedista operativa alla struttura di Pieve di Soligo, un contratto diverso e peggiorativo, il Ccnl Centri di Riabilitazione risalente al 2012 e scaduto, anziché quello di Sanità Privata con il quale la lavoratrice era stata assunta in precedenza e di fatto in vigore al tempo.

Il commento

«È la prima causa di questa natura vinta in Veneto - dichiara la segretaria generale della Fp Cgil di Treviso, Marta Casarin - e ne siamo soddisfatti perché va a ripristinare il diritto di vedersi applicato il giusto contratto. Non è questione di lana caprina perché contratti diversi hanno valori economici e aspetti normativi diversi - sottolinea Casarin - e vanno mantenuti. Un datore di lavoro non può unilateralmente decidere, a suo vantaggio, a quale Ccnl fa riferimento ma deve rispettare le regole. Questa sentenza nella nostra regione, che si inserisce nella vertenza nazionale aperta dalle organizzazioni sindacali nei confronti di La Nostra Famiglia proprio relativamente ai cambiamenti contrattuali già nel 2020 - aggiunge la segretaria generale -, apre un importante fronte a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici dell’associazione che segue i percorsi di cura e di riabilitazione di persone con disabilità, in particolare in età evolutiva, con cinque sedi solo nella Marca. Come sindacato, nell’esaminare tutti i diversi casi, andremo a promuovere altre situazioni illegittime di fronte ai tribunali di competenza».