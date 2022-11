Salva una bimba caduta dal terrazzo, premiato con lo Scudo d'Argento

Palazzo Vecchio a Firenze ha ospitato, sabato 12 novembre, la cerimonia di consegna degli Scudi di San Martino, iniziativa promossa dall’Istituto Scudi di San Martino che ogni anno premia persone ed enti distintisi per atti di valore e solidarietà. Per il Comune di Firenze era presente alla cerimonia il presidente del consiglio comunale Luca Milani che ha sottolineato come questi premi «portino a conoscenza esempi positivi da seguire di altruismo».

La 39esima edizione ha visto il Veneto protagonista con lo Scudo d'Argento andato alla memoria di Bruno Padovani, l’82enne di Nogara (Verona) morto su una spiaggia del Ravennate lo scorso 27 giugno per salvare un bimbo che stava annegando insieme ad altri tre coetanei. Scudo d'Argento anche per Lorenzo Tassoni, il 28enne residente a San Zeno (Treviso) che lo scorso giugno aveva salvato una bimba di soli quattro anni caduta dal terrazzo del secondo piano di casa nel quartiere di Sant'Antonino. Tassoni, visibilmente emozionato, era presente a Palazzo Vecchio. Laureato in Scienze dello spettacolo a Padova, il 27 novembre gli scadrà il contratto di guardiasala a Palazzo Grimani (Venezia). Nonostante i numerosi appelli e i curriculum inviati, nessun nuovo datore di lavoro si è fatto avanti per offrire un nuovo impiego al 28enne trevigiano che, se non troverà nulla da dicembre, sarà costretto a chiedere il sussidio di disoccupazione.