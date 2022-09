Centauro si scontra contro un' auto e vola sull'asfalto, ricoverato 17enne

Finito contro un'auto è finito per essere sbalzato di sella ed è volato sull'asfalto. Drammatico incidente ieri, 10 settembre, avvenuto intorno alle 17,30 al confine tra il comune di Castione di Loria e Rossano Veneto. Protagonista è stato un ragazzo di 17 anni, E.C., residente a Rosà.

Il sinistro è è avvenuto all'altezza di uno svincolo, nella zona industriale, tra viale Biagi e via Volta. II giovane stava percorrendo una laterale e mentre si stava immettendo nella strada principale è finito contro una Fiat Panda guidata da una donna. L'impatto è stato violento: il 17enne avrebbe tentato una manovra disperata cercando di frenare il mezzo ma purtroppo è finito contro la parte anteriore sinistra dell'utilitaria ed è stato sbalzato di alcuni metri. La vettura è rimasta al centro dello svincolo, con accanto la motocicletta.

E. C. è rimasto cosciente ed è stato intubato sul posto. E' stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato sotto stretta osservazione, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è rimasto bloccato al confine

tra le province di Treviso e Vicenza per diverse decine di minuti al fine di consentire le operazioni di soccorso.