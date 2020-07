Furto di una bici nel 2015: condannato, finisce ai domiciliari

Cinque anni dopo, per il furto di una bici, arriva la condanna e l'ordine del tribunale di scontarla ai domiciliari. Protagonista di questa singolare vicenda è un cittadino romeno 40enne, pregiudicato e residente a Loria. Nei giorni scorsi i carabinieri di Riese Pio X hanno notificato allo straniero un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. Il 40enne è stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di furto aggravato di una bicicletta commesso davanti alla Stazione ferroviaria di Castello di Godego, nel mese di novembre 2015. Le indagini erano state condotte all'epoca dai militari dell'Arma, attraverso l'analisi delle immagini della videosorveglianza comunale in occasione del furto. L'uomo è stato quindi accompagnato presso il proprio domicilio, dove scontera' la condanna.

